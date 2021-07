"40 kontra 20". Polała go zimną wodą, gdy spał. Kim ona jest?

Linda nie jest już jednak najnowszym nabytkiem programu. To zaszczytne miejsce należy już do innej tajemniczej kobiety, która na wstępie oblała śpiącego Bartosza zimną wodą z konewki. Ten chyba jednak nie miał jej tego za złe, bo od razu skomplementował jej urodę i szybko złapali wspólny język. Marianka wypowiadała się o Bartku w zasadzie w samych superlatywach, natomiast, według niej, Robert Kochanek to playboy.