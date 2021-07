Nieprzyjemny wypadek w "40 kontra 20". Kochanek potrzebował pomocy

W 17. odcinku "40 kontra 20" zarówno na uczestników, jaki widzów czekały niespodzianki. Do bohaterów miłosnej rywalizacji dołączyła nowa uczestniczka Kasia, której uroda wywołała złośliwe komentarze koleżanek. Jakby emocji było mało, wieczór w willi Roberta zakłócił wypadek, w wyniku którego tancerz doświadczył drobnych obrażeń. Nieprzyjemny incydent z udziałem 40-latka okazał się jednocześnie okazją, by dziewczyny wykazały się opiekuńczością. Jako pierwsza do niesienia pomocy wyrwała się Kinga.