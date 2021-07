"40 kontra 20" miał obalać stereotypy. Tylko je utrwala

Druga czerwona lampka zapaliła mi się, gdy okazało się, że panie nie będą mogły wybrać, z którym z panów zamieszkają. Oni sami również nie podjęli indywidualnych decyzji co do każdej kandydatki. Potraktowano je grupowo i to ze względu na ich wiek. Żeby w show coś się działo, musiano zagrać schematem - starsze panie zostały pozbawione wygód i trafiły pod namiot z 24-latkiem, a młode dziewczęta mogły rozkoszować się willą u boku 43-letniego gentlemana.