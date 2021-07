"40 kontra 20": Magda pokłóciła się z Marleną. "Iskierka" miała dość

W willi, w której z uczestniczkami programu "40 kontra 20" mieszka Robert Kochanek, zapanowała napięta atmosfera. Między paniami doszło do nieporozumienia, które doprowadziło do niemałego spięcia. - Nie dość, że z Robertem nie możemy się dogadać, to jeszcze jakieś chore kwasy – komentowała poirytowana Magda. – A jeszcze do tego jakieś kłamstwa, nieprawda, jeśli on ma wyrobione zdanie na mój temat…