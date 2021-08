"40 kontra 20". Widzowie nie szczędzą jej ostrych słów. "Buractwo i brak klasy"

- Dajcie mi święty spokój, bo ja już nie muszę z wami funkcjonować - powiedziała Joanna, co usłyszały inne uczestniczki, chcące się z nią pożegnać. Kobieta ostatecznie wymieniła uprzejmości jedynie z Lindą i Beatą, które na nią czekały. Nie wiadomo, na ile fatalne pożegnanie Asi to efekt montażu. Wyglądało jednak na to, że resztę mieszkańców willi 38-latka zignorowała i opuściła program.