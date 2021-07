Uczestniczki "40 kontra 20" przywiązały Kochanka do łóżka. "Było mu przyjemnie. Aż się wił"

W "40 kontra 20" nareszcie zaczyna się coś dziać. Choć wciąż uczestniczki głównie snują się po greckiej posiadłości, opalają na leżakach i pluskają w basenie, to (być może właśnie z nudów) zaczęły same urozmaicać sobie dnie. Ostatnio trzy z nich (Linda, Beata i Asia) postanowiły w nietypowy sposób uwieść Roberta Kochanka i nieco podgrzać atmosferę w willi. Do swojego planu wkręciły Patrycję, której zadaniem było zwabienie niczego niespodziewającego się 43-latka do sypialni. Później to właśnie one, ubrane w seksowne body i pończochy, przejęły stery.