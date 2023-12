"1670". O czym jest głośny serial Netfliksa? "Tło historyczne pozwala nam nie brać publicystycznej odpowiedzialności"

Komediowy serial Netfliksa 1670” spolaryzował widzów i internautów. Albo jest porównywany do "Misia," albo nazywany "Szkłem kontaktowym dla 30-latków". Spór dotyczy też tego, jak go odczytywać. Czy to metafora współczesnej Polski, czy rzecz bardziej uniwersalna? - Wydaje mi się, że to tło historyczne pozwala nam nie brać publicystycznej odpowiedzialności - mówi WP aktor Michał Sikorski. - Epokowość tego zwalnia z popadania w melancholię "O Boże, to my, a to ten". Ta komedia jest nam potrzebna, aby pomyśleć o naszym społeczeństwie z pewnego dystansu, a nie z potrzeby, że trzeba szybko wypowiedzieć się na jakiś temat. Jest to przede wszystkim komedia, która dodaje nam otuchy i pokrzepia. Można sobie pomyśleć: "A, to znam!"m- dodaje odtwórca Jakuba Adamczewskiego.

