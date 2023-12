"1670". Hit Netfliksa swoje przeleżał w szufladzie

Historia niejednego hitu wygląda tak samo: jego twórcy często wędrują od drzwi do drzwi w poszukiwaniu zainteresowanych producentów i inwestorów. Nieraz świetny pomysł musi przeleżeć swoje w przysłowiowej szufladzie. W studio WP Jakub Rużyłło opowiedział o swoim serialu "1670", który okazał się zaskakującym hitem Netfliksa: - To leżało w mojej szufladzie. Pokazałem to jednej czy dwóm osobom. One nie zareagowały na to zbyt entuzjastycznie. Stwierdziłem, że nie "będę z tym chodził po mieście". Dziś wiemy, że decyzja telewizyjnego giganta była strzałem w dziesiątkę. Widzowie kochają ten nietypowy serial. Na Facebooku powstała nawet grupa nawołująca do produkcji kolejnego sezonu. Co na to Rużyłło, czy będzie ciąg dalszy?

Rozwiń