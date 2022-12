Zygmunt Chajzer zdradził, co dzieje się z Zonkiem. "Dzieci o nim marzyły"

- To było bardzo ważne wydarzenie w moim życiu. Dzięki "Idź na całość" zyskałem ogromną popularność, rozpoznawalność. To stworzyło mi też możliwości wzięcia udziału w innych programach. Myślę, że każdy prezenter, każdy prowadzący marzy o takim programie, z którym będzie utożsamiany. Że będzie miał w swoim CV, w swoim życiorysie zawodowym jeden taki punkt, w którym będzie mógł powiedzieć: ten program to ja. Ja mam taki program i to jest "Idź na całość" - powiedział w rozmowie z Plejadą.