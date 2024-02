Zygmunt Chajzer wspomina zmarłego Feriduna Erola. "Miniaturek"

Para prowadzących

- Bardzo walczę o "Idź na całość" [...]. Ten program sam w sobie niósł radość. Nie miał w sobie nawet jednej negatywnej emocji. Przychodzisz dla zabawy, a możesz wyjść z samochodem, a jak nie to z kotem. [...] Większość krajów, w których były te programy, powraca do nich. Co więcej, w Niemczech, program prowadzony jest przez dwie osoby. Tego legendarnego starszego i młodego z castingu. U nas mógłbym być ja i mój ojciec - powiedział Plotkowi Filip Chajzer, najnowszy nabytek Edwarda Miszczaka.