Chajzer już kocha Polsat. Wskazał, czego TVN może się nauczyć od stacji

W ostatniej rozmowie ze "Światem Gwiazd" Chajzer miał okazję wypowiedzieć się na temat tego, co zaobserwował do tej pory w Polsacie. - Jestem pod gigantycznym wrażeniem organizacji pracy w Polsacie. To jest kosmos - powiedział. Wyjawił, że gdy przyszedł na plan zdjęciowy do ramówki, to nie mógł się nadziwić, jak wszystko sprawnie działa w tej telewizji - każda ekipa miała przydzielone zadania, przejścia z jednego miejsca na drugie były płynnie zaaranżowane. I wszystko skończyło się po dwóch godzinach.