Zwyciężczyni "Hotelu Paradise 2" zaczepiła go na ulicy. Po dwóch miesiącach planują zaręczyny

- [...] Stał obok po prostu na światłach. [...] Otworzyliśmy szybę i zapytałam, czy ma dziewczynę. On powiedział, że nie ma i żebym zjechała. Dałam mu numer telefonu i napisał. Gadka się nie kleiła. Pomyślałam, że ja już nie chcę żadnych miłości, wystarczy. Dwa dni później idę z Postkiem pobrać krew [...] i on wchodzi. Mówię – no nie. Pomyślałam, że to jest miłość i przeznaczenie, że akurat do tej kliniki wszedł i akurat jak ja byłam - wyznała celebrytka.