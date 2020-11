"Hotel Paradise": Ata i Artur zwycięzcami programu TVN

Cała czwórka miała bardzo burzliwą drogę do finału. Artur początkowo przez długi czas był w parze z Dominiką . Wejście do programu Beaty sprawiło jednak, że Artur zaczął właśnie na nią zwracać uwagę i ostatecznie z nią się związał. W finale przyznał przed kamerą, że chciałby z nią dłużej być i jest nią zauroczony. Z kolei Sonia i Łukasz tworzyli przed finałem pary z kimś innym, a między nimi często dochodziło do konfliktów.

Sonia przypuszczała, że wygrają Ata i Artur i podzielą się nagrodą. Prowadząca Klaudia El Dursi po głosach pozostałych mieszkańców ogłosiła, że to właśnie oni zwyciężyli w drugiej edycji programu "Hotel Paradise". Jednak nikt nie był pewny decyzji Aty, czy rozbije kulę. Namawiano ją do samego końca, by to zrobiła, ale się powstrzymała. Tym samym podzieliła się nagrodą z Arturem.