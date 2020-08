Zwycięzca "American Ninja Warrior" oskarżony o pedofilię. Policja zabrała go z domu

Drew Drechsel to legenda amerykańskiej edycji "Ninja Warrior". Trzy razy wygrywał program i zgarnął milion dolarów nagrody. Teraz czeka go o wiele trudniejsza przeprawa niż pokonanie toru przeszkód na oczach telewidzów.

W Polsce ruszyły zdjęcia do kolejnej edycji "Ninja Warrior". Za Oceanem też jest teraz głośno o tym programie, ale w bardzo negatywnym kontekście. Wszystko przez oskarżenia wysunięte pod adresem gwiazdora amerykańskiego show, Drew Drechsela. Trzykrotnego zwycięzcy programu (2016, 2018 i 2019), z którym stacja NBC nie chce mieć teraz nic wspólnego. Nadawca show wydał oficjalne oświadczenie w tej sprawie.

Ninja Warrior Polska - zwiastun programu

"Jesteśmy zszokowani i zaniepokojeni, słysząc o zarzutach postawionych Drew Drechselowi. 'American Ninja Warrior' to program rodzinny, który zainspirował niezliczone rzesze ludzi i nie pozwolimy, aby działania jednego uczestnika zepsuły ciężką pracę i niesamowite historie tak wielu" – napisały władze NBC, które oficjalnie zerwały współpracę z Drechselem. I nawet jeśli okaże się niewinny, to nie będzie już zapraszany do programu.

Jak podaje TMZ, Drechsel został aresztowany we własnym domu na Florydzie. Pewna kobieta zeznała na policji, że w 2015 r. zaczęła współżyć z późniejszym gwiazdorem "Ninja Warrior". Miała wtedy 15 lat, a on 26. Drechsel miał ją wtedy zaprosić do swojej siłowni i nakłonić do stosunku. Następnego dnia nastolatka rzekomo powiedziała o tym mamie, która doprowadziła do konfrontacji z mężczyzną. Podobno Drechsel nie wypierał się spania z jej córką, ale zarzekał się, że nie wiedział, ile ma lat. Ona twierdzi, że zaproszenie na siłownię było z jego strony prezentem na 15. urodziny.

Materiały prasowe

W dokumentach sądowych widnieje zapis, że w latach 2015-2017 dziewczyna wielokrotnie spotykała się z Drechselem przed jego siłownią i kontynuowali współżycie. Mężczyzna miał też namawiać nieletnią, by dzwoniła do niego na Skype'ie, gdy była naga. Policja miała też zabezpieczyć jego telefon komórkowy z pornografią dziecięcą.

Drew Drechsel trafił do aresztu na Florydzie, ale będzie przewieziony do New Jersey (tam dochodziło do seksu z nieletnią), gdzie będzie sądzony. Gwiazdor "American Ninja Warrior" pozostanie do tego czasu za kratami – sędzia uznał, że podejrzany może próbować ucieczki i jest niebezpieczny dla społeczeństwa.