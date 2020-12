Zwycięzca "Jeden z dziesięciu" zdradził tajemnicę swojego sukcesu

Pan Piotr Bruc z Łodzi wygrał 122. edycję teleturnieju "Jeden z dziesięciu" i zrobił to w niewiarygodnym stylu. Za sprawą brawurowego popisu wiedzy i zażartego pojedynku z równie genialną konkurentką, Jolantą Syganiec, ostatni finał przejdzie do historii. Trzeba przyznać, że rzadko kiedy w teleturnieju TVP spotykają się tacy giganci, jak wymienieni finaliści minionej edycji. O pani Jolancie głośno zrobiło się w sieci, jak "biorąc na siebie" większość pytań, zdeklasowała konkurentów, zapewniając sobie miejsce w finale . Niemniej efektownie było już w głównej rozgrywce, choć tym razem uczestniczka trafiła na równie mocnego rywala.

Najpierw wspólnie wyeliminowali trzeciego finalistę, a potem zaczęli zażartą walkę o pierwsze miejsce. Wtedy doszło do zwrotu akcji. Piotr Bruc, który na co dzień zajmuje się kolekcjonowaniem antyków, zaczął grać na siebie. Szedł jak burza, nie mając najmniejszego problemu z żadnym kolejnym pytaniem.

Wielu widzów zastanawia się zapewne, jak to osiągnął? Swój przepis na sukces pan Piotr zdradził na oficjalnej stronie programu. Jak czytamy w krótkim formularzu osobowym, zwycięzca "Jeden z dziesięciu", "nie potrafi obejść się bez zdobywania wiedzy, często nawet tej zupełnie niepotrzebnej". Odpowiadając z kolei na pytanie, jak przygotować się do teleturnieju, stwierdził, że trzeba "upodobnić się do 'gąbki' i chłonąć wszelką wiedzę całym ciałem".