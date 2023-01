Zwolniono ją z hitu Polsatu "Twoja Twarz Brzmi Znajomo". Skrzynecka zwróciła się do internautów

W ostatnich dniach było głośno ws. zamieszania wokół programu "Twoja Twarz Brzmi Znajomo". Zwolniono jurorkę Katarzynę Skrzynecką, co skłoniło Piotra Gąsowskiego do zrezygnowania z dalszej pracy w show. Aktorka właśnie opublikowała na Instagramie nagranie, w którym zwraca się do internautów.