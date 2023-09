"Żony Warszawy". Wyznała, że wysyła męża na wazektomię

- Sara chce obciąć jajka mężowi. Właśnie nie wiem, kurde, dlaczego? Po co mu narzucać, żeby sobie obcinał? To sobie cycki obetnij - komentowały zdziwione uczestniczki. - To był highlight tej kolacji. "Obcinam mężowi jaja". To chyba nie jest termin medyczny? - mówiła inna.