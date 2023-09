"The Real Housewives. Żony Warszawy" pokazują, że pieniądze to nie wszystko

Jeżeli kiedykolwiek zastanawialiście się, jak wygląda życie obrzydliwie bogatych warszawianek, Polsat ma dla was odpowiedź. "The Real Housewives. Żony Warszawy" z założenia pokazuje prawdziwe oblicze kobiet sukcesu, które pławią się w luksusie i chętnie się tym szczycą. A jednocześnie skaczą sobie do oczu i wyśmiewają za plecami.