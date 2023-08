"The Real Housewives. Żony Warszawy". Anita Kuś-Munsanje podsumowała styl koleżanki z show

We wrześniu na antenie Polsatu zadebiutuje reality show "The Real Housewives. Żony Warszawy", które w założeniu pokaże życie bogatych Polek - kobiet sukcesu. Wiadomo, że na planie nie udało się uniknąć konfliktów, a charakterne bohaterki pokazały, na co je stać. Jedna z nich, zajmująca się modą, bez wahania skrytykowała styl koleżanki.