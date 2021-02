Żona Jakimowicza w NBP. Gwiazdor TVP nie dementuje

Jak podaje tygodnik "Polityka", kilka osób z bezpośredniego otoczenia żony Jakimowicza, Katarzyny Sykson-Jakimowicz, potwierdza, że znalazła ona zatrudnienie w wydziale statystyczno-dewizowym Narodowego Banku Polskiego. Miało się to stać krótko po udzielanych na antenie Telewizji Polskiej przez jej męża pozytywnych dla rządów Prawa i Sprawiedliwości komentarzach.

- Jej mąż jest osobą publiczną, prowadzi program w TVP Info, w którym komentuje bieżące wydarzenia. Zatrudnienie jego żony w banku narodowym zbiegło się w czasie z tym, jak zaczął wychwalać obecną władzę, więc wygląda to na pracę zdobytą po politycznej znajomości - cytuje anonimowego informatora "Polityka".

Zapytany przez nas o komentarz do rewelacji "Polityki" Jarosław Jakimowicz odpowiedział:

Zapytany, do kogo kieruje te słowa, wskazał informatora "Polityki".

- Pani mi bardzo ładną rzodkiewkę sprzedała wczoraj w sklepie, sama mi ją wybierała, a wybrała ją dlatego, że ja pracuję w TVP. To wszystko co mam do powiedzenia.