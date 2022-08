Znani wspominają Piotra Balickiego. "Nie traciłeś nadziei do końca"

"Robiliśmy edycję 'Mam Talent!' i Marcin Prokop w przerwie reklamowej mówi do mnie: 'Wiesz, masz coś dzisiaj formę gorszą'. Mnie bolała ręka. Mówi: 'To idź, sprawdź, jakiś rentgen, coś'. Zrobiłem rentgen i nic. Poszedłem na rezonans. W Polsce, żeby się zdiagnozować, to nie jest łatwa sytuacja. Musisz na to czekać, albo zapłacić za to duże pieniądze. W końcu okazało się, że to moje czekanie bezsensowne było błędem" - mówił w wywiadzie, którego fragment udostępniła na InstaStories Marzena Rogalska.