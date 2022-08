Wzruszający apel Marcina Prokopa. Jego kolega zmaga się z nowotworem

- Boję się, że nie przeżyję do wakacji - wyznał w maju na antenie TVN Style Piotr Balicki, mając jednocześnie nadzieję, że jesienią wróci do pracy przy programie "Mam talent!". - Kocham robić ten program. Kocham. Postanowiłem, że to będzie ten czas, kiedy ja chcę wrócić do pracy. Daję sobie jeszcze ten moment, żeby nabierać sił, zdrowieć - mówił wtedy.