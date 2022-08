Nie żyje Piotr Balicki. Prezenter TVN chorował na raka

W maju TVN Style wyemitował odcinek "Miasta Kobiet" z udziałem Balickiego. Zdradził wtedy, że do zbadania się nakłonił go Marcin Prokop, który na planie "Mam talent" zauważył, że Balicki jest w gorszej formie. – Przyszedł do mnie młody człowiek i pierwsze co powiedział: "Ma pan czerniaka. Nie możemy znaleźć miejsca, nie wiemy gdzie on jest. Prawdopodobnie jest on ukryty wewnątrz pod skórą. Nie jesteśmy panu w stanie zidentyfikować tego czerniaka" - opowiadał.