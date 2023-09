Znana projektantka mody o swoim bracie. "Karmiłam go piersią"

Gdy Haart miała 19 lat, została zmuszona do wyjścia za mąż. Kiedy urodziła swoje pierwsze dziecko, niedługo później jej matka wydała na świat brata Julii. Do swojej córki wystosowała wówczas nietypową prośbę, której uległa. Zgodziła się bowiem karmić swojego młodszego brata piersią. Bizneswoman tak wspomina te chwile w rozmowie z Amandą Hirsch w programie "Not Skinny, but Not Fat".