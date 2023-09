Znają się od ponad 20 lat. "Jestem absolutnie pewna, że Manuela nie idzie do polityki dla pieniędzy"

- Ona odnajdzie się wszędzie, więc i polityka będzie jej przychylna - mówi Meier. - To osoba bardzo żywiołowa, energiczna, śmiało mierząca się z wyzwaniami. Pamiętam, że zawsze bardzo interesował ją świat, życie, a przede wszystkim - ludzie. Mam wrażenie, że to cechy, które powinny charakteryzować polityczki i polityków. Patrząc na jej decyzję z tego punku widzenia: ona doskonale pasuje do świata polityki.