Manuela Michalak podbiła serca widzów TVN. Ubiega się o mandat senatorki RP

To postulat Bezpartyjnych Samorządowców, ale w pełni się z nim zgadzam. Uważam, że to niezwykle istotna kwestia. Wykluczenie komunikacyjne to bariera, która potrafi w ogromnym stopniu hamować rozwój społeczności lokalnych. Proszę spróbować spojrzeć na to okiem człowieka, który codziennie jeździ między miejscowościami, pracując, ucząc się albo szukając pracy. W Wielkopolsce, gdzie mieszkam, koszt biletu miesięcznego potrafi sięgać kilkuset złotych. To naprawdę duże kwoty, na które nie wszystkich stać. Inny przykład: rodzina z czwórką dzieci, która chce się wybrać do większego miasta do kina albo do teatru. Same bilety autobusowe będą kosztować bardzo dużo. To może być dla takich ludzi bariera nie do przebycia. A w małym mieście, w którym mieszkają, nie ma przecież ani kina, ani teatru.