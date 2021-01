Uczestnicy "Big Brothera" po 20 latach. Pokazali się w TVN

Wiosną 2001 roku do naszpikowanego kamerami domu w Sękocinie wprowadziło się piętnaścioro śmiałków. Zgodzili się na 100 dni zamknąć przed światem i wystawić na pokaz widzów. Dziś, w dobie mediów społecznościowych, w których nieustannie możemy podglądać siebie nawzajem czy randkowych show typu "Hotel Paradise" nikogo to nie szokuje, ale dwadzieścia lat temu był to prawdziwy telewizyjno-społeczny eksperyment. Jak po latach wspominają go pierwsi uczestnicy? Na kanapach "Dzień dobry TVN" opowiedzieli o tym Manuela Michalak i Alicja Walczak, a za pośrednictwem internetu, także Grzegorz Mielec. Alicja Walczak podkreślała, że program był momentem zwrotnym w jej życiu. Zainspirował ją do podjęcia studiów dziennikarskich i napisania pracy magisterskiej o programach typu reality-show.