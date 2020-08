Grzegorz Mielec z pierwszej edycji "Big Brothera" zagrał księdza w brazylijskim serialu

Minęło już 20 lat od 1. polskiej edycji " Big Brothera ". Najbardziej widzom zapadli w pamięć Manuela, Gulczas oraz Klaudiusz. Grzegorz Mielec bawił w programie krótko, ale jego romans z Karoliną Pachniewicz , inną mieszkanką domu Wielkiego Brata, przyniósł mu rozpoznawalność. W rozmowie z serwisem Plejada Mielec opowiedział, co dziś robi.

Okazuje się, że od lat mieszka w Brazylii: - Zdecydowałem się tam przeprowadzić, bo to w końcu nie jest koniec świata. Polubiłem ten kraj i poczułem, że fajnie byłoby się tam znaleźć. Mieszkam tu już od 15 lat. Ludzie żyją tu w sposób "co masz zrobić dziś - zrób jutro". Są zupełnie inni niż Polacy, którzy są bardzo poukładani. Nie zamierzałem jednak zmieniać tego kraju pod siebie, tylko dostosowuję się do jego pogodnego i beztroskiego stylu życia.