Po fali rozstań zmiany w programie. Co nowego w "Ślubie od pierwszego wejrzenia"?

"Ślub od pierwszego wejrzenia" zadebiutował w polskiej telewizji jesienią 2016 roku. W programie opartym na duńskim formacie uczestnicy zdają się na ekspertów w jednej z najważniejszych decyzji swojego życia - wyboru swojej drugiej połówki. Małżonkowie poznają się dopiero w dniu ślubu, a po miesiącu, w finale show, decydują, czy dalej chcą pozostać w zaaranżowanych przez psychologów związkach. Jak do tej pory, po 4. edycjach show, w małżeństwie pozostają trzy pary: Anita i Adrian Szymaniakowie , Paulina i Krzysztof Zrobkowie oraz Agnieszka Łyczakowska i Wojtek Janik . Niedawno media obiegła informacja o kolejnym rozstaniu bohaterów programu. Pod koniec grudnia rozeszli się bohaterowie minionej edycji, Oliwia Ciesiółka i Łukasz Kuchta , którzy po programie doczekali się synka.

Wygląda na to, że pod wpływem licznych rozstań twórcy zdecydowali się na zmiany w programie.

"Ślub od pierwszego wejrzenia" – to działa. Uczestnicy programu założyli rodziny

Jak podaje "Party", powołując się na informatora związanego z show TVN7, uczestnicy najbliższej edycji będą mogli liczyć na jeszcze większe wsparcie psychologów. Spotkania z ekspertami mają być częstsze, żeby bohaterowie mogli wyjaśnić każdą nurtującą ich wątpliwość. Program ma też wnieść walor edukacyjny dla samych widzów, bo poruszane w show zagadnienia dotyczące relacji będą wyjaśniane przez spcjalistów w taki sposób, by odbiorcy mogli odnieść to do swojego związku.