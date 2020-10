Zmiany w ramówce TVP1. Koronka do Miłosierdzia Bożego na głównej antenie

TVP3 osiągnęła 18 maja br. rekordowy wynik oglądalności. Powód? Stacja z okazji 100. rocznicy urodzin Karola Wojtyły wyemitowała transmisję odmawiania Koronki do Miłosierdzia Bożego spod obrazu w Łagiewnikach. Program na żywo przyciągnął przed telewizory 1,1 mln widzów, zostawiając daleko w tyle TVP1, TVN24 i inne najchętniej oglądane o tej porze stacje. Po tym sukcesie Jacek Kurski ogłosił, że codzienna Koronka do Miłosierdzia Bożego wejdzie na stałe do ramówki TVP3 jako "żywy pomnik pamięci Jana Pawła II przez kult, do którego tak bardzo zachęcał nasz Papież".