Złożono na niego skargę. Jest komentarz szefa KRRiT ws. Jakimowicza

Ta wypowiedź nie przypadła do gustu ówczesnemu członkowi Rady Mediów Narodowych, Juliuszowi Braunowi, który złożył skargę do KRRiT. Stwierdził on, że słowa Jakimowicza wprowadzają w błąd odbiorców co do charakteru głosowania w Eurowizji. Podkreślił, że to nie Ukraina, a niezależne jury nie przyznało Ochmanowi punktów. W głosowaniu widzów polska piosenka dostała maksymalną liczbę punktów. Dodał też, że zachowanie byłego aktora "wpisuje się w nurt antyukraińskiej propagandy Kremla", a także "było sprzeczne z polską racją stanu i naruszyło ustawę o radiofonii i telewizji".