Był gwiazdą "Ziarna". Dziś mówi, że przez program TVP porzucił wiarę i Kościół

Co ciekawe, praca na planie "Ziarna" stała się dla Kołsuta początkiem odchodzenia od katolicyzmu i Kościoła. Bo chociaż spotkał wielu księży mających niesamowite podejście do dzieci (m.in. ks. Drozdowicz uwielbiający tańczyć i śpiewać czy ks. Długosz bezinteresownie pomagający potrzebującym), to równocześnie poznał wielu duchownych, którzy swoim zachowaniem doprowadzili do tego, że dziś jest antyklerykałem.