Ze szczytu na samo dno. Tadeusz Broś z "Teleranka" odszedł w zapomnieniu

- On przeszedł przy mnie piekło na ziemi. Idąc do domu, bał się tego, co tam się będzie działo - mówił, prawdopodobnie nie zdając sobie sprawy, jak życie z ojcem alkoholikiem mogło wpłynąć na chłopaka. To on ratował go wraz ze strażakami, którzy musieli podnośnikiem wjechać na ósme piętro, by sprawdzić, czy Tadeusz wciąż żyje. Jeszcze długo czuł ciarki, gdy słyszał, że ktoś otwierał puszkę.