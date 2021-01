Był twarzą "Teleranka". W ostatnich latach życia stoczył się na dno

Jednak wszystko w pewnym momencie się skończyło z powodu jego uzależnienia od alkoholu. To właśnie przez ten nałóg wyrzucono go w 2000 r. z TVP. Stało się po tym, jak spalił kabinę na statku "Batory", na którym miał nakręcić reportaż dla "Teleranka".

"Przekonałem dyrektora Polskiej Żeglugi Bałtyckiej, żeby pozwolił mi zjawić się z ekipą "Teleranka" na Batorym. To było coś! Pojechałem na statek służbowo. Na rejs barbórkowy... Zasnąłem pijany z papierosem w kabinie. Wszystko się spaliło" - opowiedział w książce "Sorry Batory, czyli przypadki Pana Teleranka" .

Przez kilka lat próbował wskrzesić swoją karierę, ale bez powodzenia. Żeby przeżyć i móc spłacać ogromne długi, Broś imał się różnych zajęć – od czerwca 2008 r. pracował jako taksówkarz, później spróbował swoich sił nawet jako telemarketer. Był też stróżem nocnym na parkingu. W tamtym czasie przeszedł do historii jako pierwszy Polak, który ogłosił upadłość konsumencką. Jego zarobki nie pokrywały nawet odsetek od długu i na dwa lata przed śmiercią był przez chwilę bezdomnym.

Zwrócił się o pomoc do mieszkającego za granicą syna, który zgodził się na utrzymywanie ojca. Syn przesyłał mu sto funtów miesięcznie. Jednak trwało to tylko przez pewien czas. Broś miał jeszcze córkę z pierwszego małżeństwa, ale ta nie utrzymywała z nim kontaktu. Prezenter chorował także na gruźlicę, co w połączeniu z nałogiem tylko pogłębiło jego depresję. Na samym końcu chciał już tylko umrzeć godnie. Zmarł samotnie dzień przed swoimi urodzinami.