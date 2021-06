Zdzisław z "Sanatorium miłości" o relacji z Jadwigą: "zagraliśmy oczekiwane od nas role"

- To była telewizyjna przygoda, a my zagraliśmy oczekiwane od nas role - wyznał w rozmowie z "Rewią" Zdzisław. Niedawno spotkał się z Jadwigą na zlocie harleyowców, by powspominać udział w show. Jednak wspólną przyszłość buduje u boku dawnej partnerki. Jak sugeruje jednak tygodnik, gdyby nie udział Zdzisława w show TVP, raczej nie byłoby na to szans.