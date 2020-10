Zdradzili kulisy show. Sami byli tym zaskoczeni

Igor Łubkowski i Magdalena Karwacka znaleźli w "Love Island" nie tylko dobrą zabawę, ale i miłość. Uczucie, które połączyło ich w programie, nie przyniosło im co prawda zwycięstwa, ale wciąż trwa. Niedawno para udzieliła wywiadu serwisowi Gala.pl, w którym opowiedziała co nieco o kulisach realizacji show. Zakochani odnieśli się m.in do nurtującej wielu widzów kwestii prawdziwości tego, co widzą na ekranie.