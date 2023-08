Zdradziła kulisy ich pojednania. "To nie oznacza, że nasza historia będzie pozytywna"

- W naszym totalnie podzielonym społeczeństwie mam wrażenie, że wszystko co łączy, powinno być wyciągane na światło, a to, co dzieli, powinno być zamykane, bo dzieje się dokładnie odwrotnie. Jeżeli politycy, którzy są pewnego rodzaju wzorcem zachowań społecznych, uczą nas rozdzielenia, nienawiści, to my, osoby związane z show-biznesem, czyli czymś dosyć błahym, to może my wnieśmy coś pozytywnego do tej polskiej rzeczywistości - podsumowała.