Małgorzata Rozenek wystąpiła w programie Kuby Wojewódzkiego. "Byłam sobą, niestety"

Przypomnijmy, że spór między celebrytami TVN sięga 2016 r., kiedy to Kuba Wojewódzki rzucił, że Małgorzata Rozenek-Majdan "weszła do show-biznesu jak do agencji towarzyskiej". Gdy gwiazda odkryła się, uderzając w ówczesną partnerkę showmana Renatę Kaczoruk, Wojewódzki groził, że ujawni jego SMS-y z Rozenek.