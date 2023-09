Zdradził kulisy "1 z 10". Co dostał od pani Sylwii po finale?

"Jeden z dziesięciu" to odpowiednik brytyjskiego formatu "Fifteen to One", który wyjątkowo dobrze przyjął się w Polsce. W czerwcu minęło 29 lat od emisji pierwszego odcinka, dzięki czemu jest to najdłużej nadawany i wciąż produkowany teleturniej w polskiej telewizji. Od samego początku prowadzącym jest Tadeusz Sznuk, choć przed laty były próby zastąpienia go kimś innym.