Nagranie z "Jeden z dziesięciu". Tak wyglądają kulisy

Niektórzy komentujący na TikToku stwierdzili, że uczestnictwo w "Jednym z dziesięciu" raczej nie należy do najprzyjemniejszych doświadczeń. "Jest to bardziej stresujące niż rozmowa o pracę" - czytamy. Gdy jedni nie kryli radości z faktu, że mogli podejrzeć, jak to wygląda wszystko od kuchni, to inni wyśmiali wypowiedź uczestnika. "Nie ma nic gorszego niż te niby ‘śmieszne’ zainteresowania. Było zabawne za pierwszymi trzema razami, po 15 latach to już cringe", "Gorzej jak każdy mówi, że jego zainteresowania to sport, a brzuch prawie naciska na przycisk" - napisali.