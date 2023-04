Czarne chmury nad "Jeden z dziesięciu". Nagrania zostały wstrzymane

Roman Czejarek w książce "Kultowe teleturnieje" pisał, że teleturniej prowadzony przez Tadeusza Sznuka "mimo wielkiej popularności i świetnego prowadzącego już kilka razy był na medialnym zakręcie. Co pewien czas, zwykle przy kolejnych zmianach prezesów i dyrektorów na Woronicza, pojawiały się pomysły, by albo teleturniej zakończyć, albo poważnie zreformować. Jedną z pilnie utrzymywanych tajemnic jest to, że w wielkim sekrecie przeprowadzono próby z innymi prowadzącymi".