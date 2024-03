Zdjęcie wywołało burzę w sieci. Szykuje się wspólny projekt?

Edebiri na razie intensywnie pracuje na planie kolejnych dwóch sezonów hitowego "The Bear". Jeśli chodzi o Mescala, najbliższe miesiące i lata przyniosą cztery produkcje z jego udziałem: wspomnianego "Gladiatora 2" (film jest w postprodukcji, premiera zapowiedziana została na 22 listopada), "The History of Sound" Olivera Hermanusa i "Merrily We Roll Along" Richarda Linklatera, nad którymi trwają prace, oraz "Hamneta" Chloé Zhao (nagrodzona Oscarem za reżyserię "Nomadland").