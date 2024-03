Fani Netfliksa oszaleją. "Czarne lustro" powraca

W czwartek w kinie i przestrzeni kulturalnej Picturehouse Central w Londynie odbyło się wydarzenie Next on Netflix. Podczas niego ogłoszono mnóstwo castingów i nowych treści, a udział w nim wzięli różni dyrektorzy i gwiazdy platformy. Jedną z największych informacji jest powrót "Czarnego lustra". Serial wraca z siódmym sezonem w 2025 r. Sześcioodcinkowy sezon mrocznej, satyrycznej antologii Charliego Brookera zaskoczy fanów powrotem do jednego z wcześniejszych odcinków serii.