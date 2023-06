"Czarne lustro" Netfliksa powraca. Pytamy twórcę o te jedną scenę, wiecie którą!

Chciałem zrobić coś z deep fake’m i rzeczywistością tworzona przez sztuczną inteligencję. Drugi pomysł dotyczył tego, że zwykła osoba nagle widzi siebie na pierwszych stronach gazet i nie wiedziałem, jak to ze sobą połączyć. Ale to był czas, w którym oglądałem serial "Zepsuta krew" o Elisabeth Holmes. I tak siedzę i mówię "wydaje się, że to wydarzyło się jakieś 10 minut temu...". Wtedy wpadłem na ten pomysł o serialu na podstawie wydarzeń, które dopiero co miały miejsce. Wiec wymyśliliśmy nazwę, która bardzo mnie bawi – Streamberry. I pomyślałem, że bardzo zabawne byłoby, gdyby wygląda jak Netflix. Poprosiliśmy o zgodę, a oni bardzo szybko na to przystali. To było niemal irytujące, bo nawet nie było przeciwko czemu się buntować.