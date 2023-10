– Powiedziałem do chatuGPT: "daj mi zarys historii w stylu 'Czarnego lustra'". I kiedy pojawia się kilka pierwszych zdań, czujesz zimny przypływ strachu, coś jak zwierzęce przerażenie. Jakbym został, k..wa, zastąpiony. Pomyślałem, że nawet nie zobaczę, co to robi. Wyskoczę przez pi..rzone okno. A potem, w miarę upływu czasu, gdy się temu przyglądasz, stwierdzasz: "O, to jest nudne". Przez sekundę byłem przerażony, teraz jestem znudzony, bo to jest tak wtórne.