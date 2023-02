Zbigniew Buczkowski wspomina Mateusza Murańskiego. "Wciąż do mnie to nie dociera"

Buczkowski zdradził też, o co go kiedyś poprosił Murański: - Na początku mówił do mnie na pan, potem przeszliśmy na ty. Pamiętam, jak poprosił mnie, bym razem z nim nagrał dla jego mamy film z życzeniami. Zrobiliśmy to, a mama bardzo się ucieszyła. Składam jej najszczersze i wyrazy współczucia i kondolencje. Wciąż do mnie nie dociera to, że tego chłopaka już nie ma.