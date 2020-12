Zbigniew Buczkowski: "Wraz z Piotrem Machalicą odchodzi pewien świat"

Aktor Zbigniew Buczkowski ciężko przeżył wiadomość o śmierci Piotra Machalicy: - Znałem go dobrze. Ostatnio się nie widzieliśmy, bo w lockdownie ludzie są pozamykani, odizolowani. Jestem zszokowany, bo nagle się dowiedziałem, że Piotrek nie żyje. Był dobrym kolegą. To jest najsmutniejsze, że odchodzą tacy dobrzy ludzie.

- On był zawsze życzliwy, miły, dowcipy, sypał anegdotami. Spotkaliśmy się i na planie zdjęciowym i w SPATIF-ie. To było nasze miejsce, nieraz siedziało się we dwóch na jednym krześle, tylu było tam ludzi. Piotruś był znakomitym aktorem, śpiewał piosenki poetyckie, ale był też świetnym kumplem.