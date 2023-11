Nigdy nie napił się alkoholu. "Wszyscy pili, ćpali, to ja nie chciałem"

- Zawsze byłem inny niż wszyscy. Wszyscy pili, ćpali, to ja nie chciałem. Byłem przyzwyczajony do przebywania z ludźmi pod wpływem. Nie robiło mi to nic specjalnie. Aczkolwiek ja się napatrzyłem ogólnie na alkohol i alkoholików dosyć mocno - skwitował aktor.