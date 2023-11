"Przyjaciółki" zaskoczyły w finale. Czy to zapowiedź kolejnego sezonu?

23 listopada Polsat zakończył emisję 22. sezonu "Przyjaciółek". W 266. odcinku doszło do kilku elektryzujących zdarzeń, ale najbardziej zadziwił powrót Dorotki. Grająca ją Agnieszka Sienkiewicz zdradziła, czy ten niespodziewany comeback to jej osobiste pożegnanie z serialem i co dalej z produkcją.