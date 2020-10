Zawadzka nadal nie wróciła do pracy. Zamieściła wymowny post

Czarne chmury nad Marceliną Zawadzką zawisły kilka miesięcy temu. Wtedy to okazało się, że prowadząca "Pytanie na śniadanie" jest jedną z oskarżonych w "aferze vatowskiej". Gwiazda wydała oświadczenie, w którym próbowała wyjaśnić, że zaufała niewłaściwym osobom, które naraziły ją na konflikt z prawem.

TVP podjęła decyzję, że odsunie Zawadzką od pracy do czasu wyjaśnienia sprawy. Początkowo mówiło się, że Marcelina wróci na antenę już we wrześniu, ale ostatecznie do tego nie doszło.